СБУ обнаружила неизвестный иностранный беспилотник над Харьковом 28.08.2021, 9:33

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На него нанесена маркировка зарубежного производства.

В небе над Харьковской областью СБУ обнаружила ударный беспилотный летательный аппарат. На нем была маркировка иностранного производства.

Об этом сообщила СБУ в Facebook.

Какой стране принадлежит зафиксированный беспилотник не сообщается.

СБУ Харьковской области просит людей сообщать о подозрительных лицах.

Сразу же после сообщения о беспилотнике, СБУ Харьковской области сообщила о проведении антитеррористических учений, которые начались 27 августа. Условия этих тренировок, как отмечается, будут максимально приближены к реальным.

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