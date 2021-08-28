закрыть
28 августа 2021, суббота, 12:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

У половины переболевших коронавирусом появилось новое заболевание

2
  • 28.08.2021, 9:36
  • 14,858
У половины переболевших коронавирусом появилось новое заболевание

Исследование провели специалисты из Мичиганского университета.

Почти 85% госпитализированных с коронавирусом в конце 2020 года до сих пор ощущают симптомы вируса. Об этом сообщает Journal of Hospital Medicine.

В частности, в ходе нового исследования специалисты из Мичиганского университета изучили данные 253 пациентов, попавших в больницу с COVID-19 в конце осени 2020 года и зимой 2021 года. Средний возраст пациентов – 60 лет.

Из них 85% прошедших лечение от коронавируса до сих пор полностью не выздоровели. Даже после полного излечения у них наблюдались симптомы COVID-19. Эти люди до сих пор не чувствуют себя здоровыми.

Более того, почти 55% пациентов, переболевших коронавирусом, в течение полугода нашли у себя новое недомогание: заболевания сердца и легких, которых до этого не было. Почти четверть участников опроса признались, что у них появился сильный кашель, а 20% пожаловались на то, что у них участилось или стало нерегулярным сердцебиение. Примерно 16% время от времени вынуждены пользоваться домашним кислородным аппаратом. Кроме того, они испытывают проблемы с передвижением.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

На арбузном фронте без перемен
На арбузном фронте без перемен Владимир Халип
Зачем Шейман сбрил усы?
Зачем Шейман сбрил усы? Артем Черников
Школа для Лукашенко
Школа для Лукашенко Ирина Халип
Все зависит только от нас
Все зависит только от нас Телеграм-канал «БОР»