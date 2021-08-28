Польскую границу за сутки пытались перейти 130 нелегальных мигрантов с территории Беларуси 28.08.2021, 10:41

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Фото: AFP

90 из них развернули обратно в сторону белорусской границы.

Польские пограничники сообщают, что за прошлые сутки увеличилось количество незаконных попыток пересечения границы со стороны Беларуси. Они зафиксировали 130 таких попыток.

Польские пограничники задержали 40 иностранцев, остальные 90 человек развернули обратно в сторону белорусской границы.

С начала августа незаконно попасть в Польшу из Беларуси пытались больше 3,1 тысячи раз.

Напомним, Польша начала строить забор на границе с Беларусью.

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