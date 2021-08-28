Байден поручил выделить Украине $60 миллионов 2 28.08.2021, 10:45

Деньги предназначены для укрепления обороны страны.

Президент США Джозеф Байден распорядился выделить Украине финансовую помощь в размере до 60 млн долларов за счет средств Пентагона США. Об этом сообщается в меморандуме, распространенном пресс-службой Белого дома, передает dw.com.

"Властью, данной мне в соответствии с Конституцией Соединенных Штатов Америки, я делегирую государственному секретарю полномочия направить выделение средств на сумму до 60 млн долларов США на оборонную продукцию и услуги министерства обороны, а также на военное образование и подготовку для оказания помощи Украине", - говорится в документе, подписанном Джо Байденом.

В преддверии встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским

В июне, перед встречей с президентом России Владимиром Путиным, Байден на время заморозил реализацию плана по оказанию военной помощи Украине, заготовленного весной на случай военной агрессии Москвы против Киева.

Решение о выделении дополнительной помощи Украине Байден принял в преддверии запланированной на 31 августа в Вашингтоне встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Как заявила ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, "визит подтвердит непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед продолжающейся агрессией России в Донбассе и Крыму".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».