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В России загорелась «ковидная зона» больницы в Ярославле

  • 28.08.2021, 11:00
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В России загорелась «ковидная зона» больницы в Ярославле

Из-за отключения аппаратов ИВЛ погибли пациенты.

В результате пожара в «красной зоне» клинической больницы в Ярославле погибли пациенты. Об этом сообщил заместитель губернатора Ярославской области Андрей Шабалин, передает «Новая газета».

«Погибшие — один человек, умер в реанимации, не от задымления, на другом этаже», — сказал он. В пресс-службе губернатора региона добавили, что врачи борются за жизнь еще двух пациентов.

При этом «Интерфакс», ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники сообщают о гибели трех пациентов. По данным «Интерфакс» и ТАСС, в реанимационной палате загорелись матрасы, пациентов пришлось отключить от ИВЛ и они скончались. «Воспламенились матрасы, сработал датчик пожарной сигнализации и отключилась подача электроэнергии, питание перестало поступать на аппараты ИВЛ. Они не были оснащены дополнительными источниками бесперебойного питания», — заявил источник «Интерфакса».

В пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области ТАСС подтвердили, что в ведомство в 22:05 по местному времени поступало сообщение о том, что в клинической больнице №3 Ярославля горел матрас, однако, по словам МЧС, он был потушен до прибытия подразделений. Более 70 пациентов были эвакуированы, добавили в ведомстве.

При этом источник РИА Новости утверждает, что в медучреждении загорелся аппарат ИВЛ, к которому были подключены пациенты с коронавирусом.

Медперсонал быстро потушил пожар, возгорание было ликвидировано до прибытия пожарных, пишут СМИ. Росздравнадзор пообещал провести проверку для выяснения причин пожара.

Ранее, 9 августа, в реанимации республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи Владикавказа, где лежали больные коронавирусом, прорвалась труба с кислородом. В этот момент на аппаратах ИВЛ находились 13 пациентов, 11 из них погибли. Выяснилось, что главврач медучреждения Владимир Плиев неоднократно предупреждал чиновников о проблемах с медоборудованием и просил выделить ему дополнительные средства на новую технику.

Самого врача Ленинский районный суд Владикавказа отправил под домашний арест по делу о нарушении требований безопасности, которое повлекло смерть пациентов (ч. 3 ст. 238 УК).

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