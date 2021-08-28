закрыть
28 августа 2021, суббота, 12:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Названа самая полезная каша для здоровья сердца

  • 28.08.2021, 11:51
  • 1,508
Названа самая полезная каша для здоровья сердца

В ней содержится много железа и магния.

В последнее время очень распространены болезни сосудов и сердца. Медики утверждают, что от нашего питания зависит наше здоровье. Один простой продукт поможет сохранить ваше сердце от болезней.

Специалисты советуют чаще употреблять перловую кашу. Она регулирует уровень холестерина в крови, также в ней содержится много витаминов К и В, которые положительно влияют на сосуды и сердце. Каждодневное употребление перловой каши устранит образование бляшек и появление тромбов, сообщает golos.ua.

Отмечается, что в каше много железа и магния, белка и клетчатки. Но, у перловой каши есть противопоказания, как и любого продукта. Те, кто страдают проблемами с ЖКТ должны проконсультироваться с врачом, прежде чем вводить в свой рацион данный продукт.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем Шейман сбрил усы?
Зачем Шейман сбрил усы? Артем Черников
На арбузном фронте без перемен
На арбузном фронте без перемен Владимир Халип
Школа для Лукашенко
Школа для Лукашенко Ирина Халип
Все зависит только от нас
Все зависит только от нас Телеграм-канал «БОР»