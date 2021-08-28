Названа самая полезная каша для здоровья сердца 28.08.2021, 11:51

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В ней содержится много железа и магния.

В последнее время очень распространены болезни сосудов и сердца. Медики утверждают, что от нашего питания зависит наше здоровье. Один простой продукт поможет сохранить ваше сердце от болезней.

Специалисты советуют чаще употреблять перловую кашу. Она регулирует уровень холестерина в крови, также в ней содержится много витаминов К и В, которые положительно влияют на сосуды и сердце. Каждодневное употребление перловой каши устранит образование бляшек и появление тромбов, сообщает golos.ua.

Отмечается, что в каше много железа и магния, белка и клетчатки. Но, у перловой каши есть противопоказания, как и любого продукта. Те, кто страдают проблемами с ЖКТ должны проконсультироваться с врачом, прежде чем вводить в свой рацион данный продукт.

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