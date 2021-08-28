Стройматериалы в Беларуси могут стать дефицитом? 28.08.2021, 12:07

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В стране вводят госрегулирование цен на них.

В Беларуси вводят ограничения по ценам на строительные материалы, изделия, конструкции. Среди прочего чиновники устанавливают «потолок» на предельную максимальную оптовую надбавку, розничные отпускные цены. Власти также вводят ограничения и для застройщиков по стоимости стройматериалов, которая закладывается в ценник на возводимые объекты. Эти изменения вводят на фоне существенного подорожания строительных материалов, передает zerkalo.io.

Власти вводят ограничения по отпускным ценам на импортные строительные материалы, изделия, конструкции. Предельная максимальная надбавка на них не может превышать 10% от контрактной цены, а также таможенных сборов и пошлин, процентов

по кредитам, расходов на страхование груза, транспортных расходов.

Также устанавливают предельную максимальную оптовую надбавку к отпускным ценам на строительные материалы, изделия, конструкции в 10% независимо от количества участвующих посредников.

Для застройщиков установили предельную рентабельность, которую используют для определения прибыли и закладывают в цены на строительные материалы, изделия, конструкции. Речь про те материалы, которые используют при строительстве объектов за бюджетные средства (исключение — строительство автомобильных дорог, мостов и тоннелей). Причем это касается как проектов, которые полностью финансируются из госбюджета, так и частично. Так, при реализации компаниями и ИП строительных материалов рентабельность ограничили 20% к плановой себестоимости (без учета расходов на доставку до пункта разгрузки), а для тех, кто выступает подрядчиком, — 15%.

Нынешние изменения предусмотрены постановлением Минстройархитектуры.

Какие стройматериалы попали под госрегулирование

В списке стройматериалов, на которые вводится госрегулирование цен, значится 33 позиции. Среди прочего это известь, цемент, ревесно-листовые материалы, лесоматериалы и пиломатериалы, кровельные и гидроизоляционные материалы, отделочные материалы, оконные и балконные блоки, дверные блоки, котлы и насосы, кирпич, камни, блоки, асфальтобетонные смеси, кабели, провода, муфты кабельные. И это далеко не полный список. То есть под госрегулирование цен попали многие стройматериалы.

Что происходит с ценами на стройматериалы

В нынешнем году существенно подорожали многие строительные материалы. К примеру, по данным Белстата, цены на пиломатериалы (хвойные обрезные и необрезные) выросли за январь-июнь на 26,4%, а на строительные детали и конструкции из дерева, шпона, мелкодисперсной фракции (МДФ) — на 18,9%. Строительные детали и конструкции из ПВХ, алюминия стали дороже за этот период на 10,5%.

При этом некоторые покупатели, который сейчас занимаются стройкой, отмечают, что Белстат скромничает в своих оценках по росту цен на стройматериалы. По их наблюдениям, они подорожали более ощутимо.

Ранее профсоюзы неоднократно поднимали тему существенного подорожания стройматериалов. В МАРТ ранее сообщали, что рост цен на пиломатериалы, древесину и древесно-плитный материал связан с оживлением сезонного спроса на внутреннем рынке, а также ростом спроса на древесину и пиломатериалы на внешних рынках.

Профсоюзы прогнозировали ранее, что повышение цен на стройматериалы может отразиться на ценах на жилье.

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