«Мы останемся дома и задушим режим подушкой собственных санкций» 1 28.08.2021, 13:57

1,668

Продолжаем запасаться продуктами и забирать наши деньги из банков.

Кто бы что ни говорил, но Беларусь — страна настойчивых. Как бы нас ни пытались заставить молчать, мы все время находим новые и новые способы своего волеизъявления, пишет телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР).

Листовки, наклейки, флаги, салюты по праздникам в 23:34, муралы… все это стало нашими отличительными приметами, которые выделяют нас из толпы. А все потому, что мы внуки партизан, настоящих воинов не по профессии, но по духу.

Пока такие способы самовыражения нации появляются на улицах городов, лукавый и его собаки не смогут спокойно спать. Они будут бояться, что в любой момент за ними придут. Но мы будем умнее, зайдем с другой стороны. Мы задушим режим подушкой собственных санкций, мы останемся дома. Пускай захлебываются в собственной ярости, но против нас они бессильны.

Продолжаем запасаться продуктами, продолжаем забирать наши деньги из банков. Вместе мы с этим справимся.

Стачке быть!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».