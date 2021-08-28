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«Мы останемся дома и задушим режим подушкой собственных санкций»

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  • 28.08.2021, 13:57
  • 1,668
«Мы останемся дома и задушим режим подушкой собственных санкций»

Продолжаем запасаться продуктами и забирать наши деньги из банков.

Кто бы что ни говорил, но Беларусь — страна настойчивых. Как бы нас ни пытались заставить молчать, мы все время находим новые и новые способы своего волеизъявления, пишет телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР).

Листовки, наклейки, флаги, салюты по праздникам в 23:34, муралы… все это стало нашими отличительными приметами, которые выделяют нас из толпы. А все потому, что мы внуки партизан, настоящих воинов не по профессии, но по духу.

Пока такие способы самовыражения нации появляются на улицах городов, лукавый и его собаки не смогут спокойно спать. Они будут бояться, что в любой момент за ними придут. Но мы будем умнее, зайдем с другой стороны. Мы задушим режим подушкой собственных санкций, мы останемся дома. Пускай захлебываются в собственной ярости, но против нас они бессильны.

Продолжаем запасаться продуктами, продолжаем забирать наши деньги из банков. Вместе мы с этим справимся.

Стачке быть!

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