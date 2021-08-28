Стало известно, какой будет погода в Беларуси в последние дни августа 28.08.2021, 14:11

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Синоптики дали прогноз.

В предстоящее воскресенье, 29 августа, по республике ожидаются грозы, ночью и утром в отдельных районах – туман, в дневные часы местами – сильные дожди, сообщает Белгидромет.

Также синоптики предупреждают о неблагоприятных погодных условиях в субботу, 28 августа. В период с 13 до 19 часов по северо-восточной части Беларуси ожидаются грозы. При грозах местами сильные ливни и усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Такая ситуация с погодой сохраится до конца дня 28 августа.

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