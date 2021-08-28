«Любимый город другу улыбнется …» 4 Телеграм-канал «Серпом По»

28.08.2021, 15:00

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Пришел Линдеманн в Россию — а здесь его встретили в номере русскоязычные потомки немецкой «Штази».

К приехавшему в Россию солисту группы Rammstein Тиллю Линдеманну прямо в номер привалили силовики.

Они были в штатском, провели с музыкантом беседу, суть которой неизвестна. Что это? Забота о безопасности? Отклик на жалобу Эрмитажа о нелегальной продаже Линдеманном токенов с изображениями из музея?

Линдеманн в последнее время прославился дружбой с нашей державой. Спел песню 1939-го года «Любимый город» для провалившегося в прокате военно-приключенческого фильма о войне «Девятаев» (касса – 310 млн., затраты – 625 млн., включая 200 млн. из российского бюджета). Сам Линдеманн в духе советской пропаганды сообщил, что эта песня «создает мосты между народами». В его пионерском ГДР-овском детстве с ней была связана трогательная история.

В общем, «пионеры там и тут песни Родины поют».

Пришел Линдеманн в Россию по «мосту», а здесь его встретили в номере русскоязычные потомки немецкой «Штази». «В далекий край товарищ улетает, родные ветры вслед за ним летят …»

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