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На востоке Турции ученые нашли сооружения, которые старше египетских пирамид

  • 28.08.2021, 15:08
  • 3,516
На востоке Турции ученые нашли сооружения, которые старше египетских пирамид

Уникальным руинам — примерно 5500 лет.

На археологическом участке Арслантепе на месте древнего города Мелидду, который находится на востоке Турции, были найдены 28 гробниц и остатки четырех домов, сообщает nv.ua.

Гробницам, по оценкам местных и итальянских археологов, около 1000 лет, а вот руины домов оказались намного старше — примерно 5500 лет.

Арслантепе служил поселением с 5000 г. до н.э. до 11 века нашей эры. В пятом и шестом веках нашей эры он использовался как римская деревня, а позже служил византийским некрополем.

На этом месте были собраны различные находки, связанные с рождением государственной системы и переходом от эгалитарной социальной структуры к иерархической. В ходе раскопок прошлых лет в Арслантепе были обнаружены первая в мире дренажная линия, дворец из сырцового кирпича, а также более 2000 печатей.

Новые раскопки в Арслантепе начались 10 августа 2021 года бригадой из 55 человек. В рамках этих работ на этом месте было обнаружено 28 гробниц, возраст которых оценивается в 1000 лет. Рядом с этой территорией были найдены руины четырех домов, которые, как считается, были построены 5 500 лет назад.

Глава комитета по раскопкам археологического памятника Арслантепе доцент Франческа Балосси Рестелли заявила, что включение Арслантепе в Постоянный список культурного наследия ЮНЕСКО было лучшим результатом, которого они ожидали от своих исследований.

«Теперь мы хотим разобраться в истории этого места до постройки здесь дворца. Мы хотим понять, как зародились администрация и государственная система. Вот почему мы работаем в этой области», — заявила она.

По оценкам команды раскопок, в этом районе будет найдено гораздо больше объектов, поскольку раскопки продолжаются в направлении внутренней части домов.

Добавим, Арслантепе, что в переводе означает «Львиный холм», находился в Предварительном списке всемирного наследия ЮНЕСКО с 2014 года. Решение добавить курган Арслантепе в основной Список всемирного наследия ЮНЕСКО было принято во время онлайн-сессии Расширенного 44-го Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Фучжоу.

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