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«Я не успокоюсь»: Байден сделал важное заявление о происхождении коронавируса

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  • 28.08.2021, 15:10
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«Я не успокоюсь»: Байден сделал важное заявление о происхождении коронавируса

США продолжат работать с партнерами по всему миру, чтобы оказать давление на КНР.

Президент США Джо Байден сделал заявление о расследовании происхождения коронавируса. Как известно, разведка США опубликовала новые данные по этому вопросу.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

В заявлении говорится, что власти Китая всячески препятствовали тому, чтобы мировые исследователи и члены мирового сообщества общественного здравоохранения получили информацию о происхождении коронавируса.

"По сей день КНР продолжает отвергать призывы к прозрачности и утаивать информацию, даже несмотря на то, что число жертв этой пандемии продолжает расти. Эта информация нам нужна была быстро из КНР, пока пандемия была еще новой", - отмечает Байден.

По его словам, США сделали все возможное для того, чтоб отследить корни вспышки COVID-19. С момента вступления Байдена в должность, его администрация обновила лидерство США в ВОЗ и призвала союзников и партнеров сосредоточить внимание на этом вопросе.

"Мир заслуживает ответов, и я не успокоюсь, пока мы их не получим. Ответственные страны не уклоняются от подобных обязанностей перед остальным миром", - говорится в заявлении Байдена.

Он также добавил, что США продолжат работать с партнерами по всему миру, чтобы оказать давление на КНР, обмениваться информацией и сотрудничать с ВОЗ.

"Мы также продолжим оказывать давление на КНР, чтобы она придерживалась научных норм и стандартов, включая обмен информацией и данными с первых дней пандемии, протоколами, связанными с биобезопасностью, и информацией от популяций животных. Мы должны иметь полный и прозрачный отчет об этой глобальной трагедии. Ничто меньшее не приемлемо", - отмечает президент США.

Напомним, что разведка США подготовила доклад о происхождении коронавируса для Байдена. В нем говорится, что пока нет единого мнения по этому вопросу, но кое-что удалось выяснить.


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