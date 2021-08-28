закрыть
28 августа 2021, суббота, 17:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Минске попрощались с известным поэтом Алесем Рязановым

  • 28.08.2021, 17:06
  • 1,206
В Минске попрощались с известным поэтом Алесем Рязановым
Фото: «Белсат»

Его стихи изменили белорусскую литературу.

Одному из самых значимых белорусских поэтов всех времен Алесю Рязанову было 73 года. Поэта не стало 26 августа.

В субботу, 28 августа, в Петрополовском соборе на Немиге прошло прощание с великим поэтом, передает «Белсат».

Фото: «Белсат»
Фото: «Белсат»
Фото: «Белсат»
Фото: «Белсат»
Фото: «Белсат»
Фото: «Белсат»
Фото: «Белсат»

Рязанов родился 5 декабря 1947 года в деревне Селец Березовского района. В 1966 году поступил на филфак БГУ, в 1968-ом году вместе с другими студентами подписал письмо на имя Машерова с требованием преподавать по-белорусски. Спустя некоторое время Рязанова исключили из БГУ.

Авто сборников «Адраджэнне», «Назаўжды», «Шлях—360» и других. Переводил с литовского, латышского, болгарского, английского и других языков.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем Шейман сбрил усы?
Зачем Шейман сбрил усы? Артем Черников
На арбузном фронте без перемен
На арбузном фронте без перемен Владимир Халип
Школа для Лукашенко
Школа для Лукашенко Ирина Халип
Все зависит только от нас
Все зависит только от нас Телеграм-канал «БОР»