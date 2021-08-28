В Минске попрощались с известным поэтом Алесем Рязановым
- 28.08.2021, 17:06
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Его стихи изменили белорусскую литературу.
Одному из самых значимых белорусских поэтов всех времен Алесю Рязанову было 73 года. Поэта не стало 26 августа.
В субботу, 28 августа, в Петрополовском соборе на Немиге прошло прощание с великим поэтом, передает «Белсат».
Рязанов родился 5 декабря 1947 года в деревне Селец Березовского района. В 1966 году поступил на филфак БГУ, в 1968-ом году вместе с другими студентами подписал письмо на имя Машерова с требованием преподавать по-белорусски. Спустя некоторое время Рязанова исключили из БГУ.
Авто сборников «Адраджэнне», «Назаўжды», «Шлях—360» и других. Переводил с литовского, латышского, болгарского, английского и других языков.