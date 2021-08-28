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Самбист Степан Попов: Еще большее уважение появляется к тем ребятам, которые выбрали путь чести и совести

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  • 28.08.2021, 17:19
Самбист Степан Попов: Еще большее уважение появляется к тем ребятам, которые выбрали путь чести и совести

Те спортсмены, кто между достоинством и хлебом, выбрал второе, теряют и уважение, и хлеб.

Самбист Степан Попов поделился мнением о спортсменах Беларуси, пишет «Трибуна».

«Сейчас и настало то самое время, когда за теми, кто между достоинством и хлебом, выбрал второе, следят с пристальным вниманием. Эти люди теряют и уважение, и хлеб.

И если время многое лечит, то в памяти останется не то, какие они хорошие спортсмены когда-то были, а то, как дешево стоят совести этих людей. И еще большее уважение появляется к тем ребятам, которые выбрали путь чести и совести.

Как бы вы себя ни оправдывали, какую бы вы реальность себе не рисовали, как бы ваше подсознание ни пыталось вас переубедить, что у вас не было выбора, знайте, что путь самообмана приводит у самоуничтожению. Рано или поздно придется принять себя и остаться один на один с совестью. И жизнь – самый лучший учитель, обязательно вам эту возможность предоставит», – считает Попов.

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