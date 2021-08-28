Гособлигации РФ упали до минимума за месяц после данных по инфляции 28.08.2021, 18:24

Рынок российского государственного долга снова покатился по наклонной вниз.

Рынок российского государственного долга, выпрыгнувший было из ямы после резкого обвала в первой половине года, снова покатился по наклонной вниз, пишет finanz.ru.

Котировки долговых бумаг правительства РФ на Московской бирже ускорили падение в четверг после данных Росстата по инфляции, показавших неожиданное ускорение роста цен.

Индекс RGBI, отслеживающий цены ОФЗ, падает на 0,17%, до 144,52 пункта - минимального значения с 22 июля. 6-летние ОФЗ 26027 дешевеют на 0,15%, до 106,18% от номинала. 10-летние ОФЗ-26239 теряют 0,29% и торгуются по 99,15% от номинала.

«Инвесторы явно опасаются, чтоЦБ не остановится с повышением ставки», - отмечает президент ИГ «Московские партнеры» Евгений Коган. В среду вечером Росстат сообщил, что после пяти недель дефляции с 17 по 23 августа потребительские цены снова пошли в рост - на 0,1%.

С начала года инфляция набрала 4,58%, а в годовом выражении обновила максимум с лета 2016 года - 6,68%.

«Значимый недельный рост цен в августе - явление исключительно редкое, обычно инфляция в августе бывает близкой к нулю или даже отрицательной. В целом всплески носят разовый характер, но основной риск мы видим в том, что вновь ускорится рост инфляционных ожиданий населения», - отмечает аналитик ФК «Уралсиб» Ирина Лебедева.

Все дезинфляционные эффекты перекрыл спрос на непродовольственные товары, подогретый выплатами на школьников, отмечает экономист банка Центрокредит Евгений Суворов. В августе президент РФ Владимир Путин распорядился выплатить около 270 млрд рублей в рамках помощи семьям с детьми, а также беременным женщинам и одиноким родителям.

На очереди - еще 500 млрд рублей, которые достанутся пенсионерам и военным. За ними по 15 тысяч рублей могут получить также работники правоохранительных органов.

За два месяца (август-сентябрь) общий объем единовременных социальных вливаний может превысить 700 млрд рублей. Это ускорит инфляцию в сентябре как минимум на 0,2-0,3 процентного пункта, оценивает Дмитрий Долгин, главный экономист ING по России и СНГ.

Ответом ЦБ РФ, скорее всего, станет дальнейшее ужесточение денежной политики уже на сентябрьском заседании, причем вероятность, что ставка будет будет повышена всего на 0,25 процентного пункта, снижается, отмечает аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

ЦБ в четверг попытался успокоить рынок, заявив, что выплаты населению были учтены в его июльском прогнозе. Но сам прогноз предполагает достаточно широкий диапазон ставок - как сохранение текущих 6,5%, так и рывок вплоть до 8% на конец года, указывает Егор Сусин, начальник центра разработки стратегий Газпромбанка.

Вслед за ОФЗ второй день подряд дешевеет рубль: курс доллара в четверг поднимался до 74,1325 рубля, а евро в моменте стоил 87,22 рубля.

С рынка ушли крупные продавцы долларов в лице экспортеров, которым в среду было необходимо перечислить в бюджет 600 млрд рублей НДПИ, при этом на бирже сохраняется повышенный спрос на иностранную валюту, который и оказал давление на рубль, отмечают аналитики Сбербанк CIB.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».