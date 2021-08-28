Нужно довести начатое до победного конца 28.08.2021, 18:29

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Запасайтесь продуктами и деньгами.

Телеграм-канал «Баста» поделился письмом читателя:

- Часто слышу от близких и окружающих, потерявших мое уважение и привязанность, мол, у меня мамы, папы, дети — чего я полезу жизнь свою портить. Мне их не понять.

Никакого будущего я не будет, пока мы со всем этим не покончим!

Уверена, что таких людей много. Тех, кто на многое готов пойти, только бы все исправить, только бы довести начатое до победного конца!

Для изменения ситуации — все необходимое собрано. Верю в победу!

Ранее известный тренер рассказал, какими продуктами надо запастись при подготовке к забастовке.

«Готовьтесь, запасайтесь, родные! Продуктами, деньгами и морально».

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