В ПВТ за год – убытки более чем на $20 миллионов долларов

В ПВТ за год – убытки более чем на $20 миллионов долларов4
- 28.08.2021, 18:44
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Число убыточных резидентов парка резко выросло.
В Парке высоких технологий (ПВТ) резко выросло число убыточных резидентов, сообщает «Белсат». За прошлый год их стало больше на 40%. На такой же процент увеличилась и общая сумма убытка этих компаний.
В конце 2020 года резидентами ПВТ были 962 компании. Из них убыточные – 183, согласно официальной статистике. За год убытки составили 51,6 миллиона рублей или более 21 миллиона долларов по курсу Нацбанка.
В 2019 году убытки у 130 компаний составляли 36,1 миллиона рублей.
Еще более впечатляет разница по сравнению с 2018 годом: количество убыточных резидентов выросло в 3,5 раза, сумма убытков – в 5,7 раза.