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Город-спутник Минска остался без водителей автобусов

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  • 28.08.2021, 19:10
  • 6,116
Город-спутник Минска остался без водителей автобусов

В Фаниполе отменяются автобусные маршруты.

В связи с острой нехваткой водителей с 29 августа в Фаниполе отменят 7 автобусных маршрутов, пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

Без всякой замены в городе-спутнике Минска с почти 20-тысячным населением будут отменены 7 маршрутов междугороднего сообщения.

С 29 августа не будут курсировать автобусы по следующим маршрутам:

№207 «Дзержинск — Вицковщина»

№218аС «Фаниполь — Боровики»

№219С ««Дзержинск — Боровики»

№218С «Боровики — Фаниполь»

№219аС «Боровики — Дзержинск»

№227С «Фаниполь — Вицковщина»

№220аС «Фаниполь — Боровики»

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