Город-спутник Минска остался без водителей автобусов

Город-спутник Минска остался без водителей автобусов2
- 28.08.2021, 19:10
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В Фаниполе отменяются автобусные маршруты.
В связи с острой нехваткой водителей с 29 августа в Фаниполе отменят 7 автобусных маршрутов, пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».
Без всякой замены в городе-спутнике Минска с почти 20-тысячным населением будут отменены 7 маршрутов междугороднего сообщения.
С 29 августа не будут курсировать автобусы по следующим маршрутам:
№207 «Дзержинск — Вицковщина»
№218аС «Фаниполь — Боровики»
№219С ««Дзержинск — Боровики»
№218С «Боровики — Фаниполь»
№219аС «Боровики — Дзержинск»
№227С «Фаниполь — Вицковщина»
№220аС «Фаниполь — Боровики»