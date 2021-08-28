Медики назвали напитки, которые помогают бороться с последствиями COVID-19 28.08.2021, 19:16

4,844

Употребление этих напитков укрепляет сосудистую систему.

Образование тромбов является одним из наиболее опасных последствий перенесенной коронавирусной инфекции, пишет healthinfo.ua. Тромбоз у заболевших ковидом людей врачи связывают с теми негативными изменениями в состоянии сосудов, которые могут возникать из-за воспаления, провоцируемого инфекцией.

При COVID-19 воспалительный процесс способен затронуть эндотелий – внутреннюю выстилку сосудов. В результате тот повреждается, и его фрагменты слипаются, формируют сгустки. Попадающие в кровоток, они могут переноситься по телу, создавая угрозу закупорки важных артерий, питающих сердце, мозг, почки.

Специалисты считают, что употребление некоторых напитков может улучшать защиту организма от тромбов после COVID-19.

Гранатовый сок. Плоды граната содержат компоненты, которые препятствуют образованию сгустков крови. Его полифенольные соединения способствуют профилактике воспаления сосудистой ткани.

Липовый чай. В состав напитка входят антиоксидантные вещества, также снижающие риск тромбоза, ИБС (ишемическая болезнь сердца).

Какао. Натуральный, не содержащий сахара какао-напиток способствует оздоровлению сосудистой системы, расслаблению сосудистой стенки, нормализации артериального давления.

Людям, перенесшим COVID-19, имеет смысл обсудить употребление данных напитков с врачом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».