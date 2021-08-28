США начали вывод войск из аэропорта Кабула 28.08.2021, 19:35

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Сообщается, что в аэропорту Кабула находится менее 4000 американских военнослужащих.

Американское командование начало вывод войск из аэропорта Кабула, сообщил журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, передает Reuters (перевод — liga.net).

На брифинге генерал-майор армии США Уильям Тейлор сказал, что два боевика ИГИЛ-К, причастных к планированию теракта в Кабуле, были убиты и еще один ранен в результате удара беспилотника в пятницу в провинции Нангархар на востоке Афганистана.

Официальный представитель Пентагона сообщил в комментарии агентству, что сохраняется высокий риск террористических атак, поскольку США завершают свою миссию в Афганистане.

По состоянию на сегодняшний день в аэропорту Кабула находятся менее 4000 американских военнослужащих, сообщил агентству американский чиновник, который отказался назвать свое имя.

26 августа возле аэропорта Кабула произошел взрыв, погибли сотни человек, в том числе американские военные. Ответственность за теракт взяла на себя международная террористическая организация Исламское государство.

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