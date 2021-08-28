Ученые: Переболевшие коронавирусом меньше ощущают холод 28.08.2021, 20:12

Специалисты из американского университета провели эксперимент.

Специалисты из американского университета Appalachian State University провели очередное исследование и установили, что те люди, которые переболели коронавирусом, не так сильно воспринимают болезненные ощущения и низкие температуры воздуха. На данный момент эксперты занимаются изучением того, насколько долго действует этот побочный эффект, пишет planetanovosti.com .

В исследовании принимало участие 30 человек, которым было по 21-22 года. Некоторые из них были заражены коронавирусом, часть при этом была здоровыми. Результаты эксперимента очень удивили специалистов. На протяжении от трех до восьми недель переболевшие COVID-19 воспринимали боль и холод не так сильно, как здоровые добровольцы.

В свою очередь специалисты из США говорят о том, что нужно дополнительно заниматься исследованием этого вопроса. Стоит также учитывать то, что нервная система у некоторых людей может быть намного слабее. Не стоит забывать о наличии хронических заболеваний. Данные эффекты могут стать причиной значительного ухудшения не только самочувствия, но еще и в целом здоровья.

Если сделать выводы, то можно сказать, что каждый пациент, который переболел коронавирусом нуждается в качественной восстановительной терапии. При этом необходимо учитывать возраст переболевших и наличие разного рода дополнительных заболеваний.

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