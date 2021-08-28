Рабочий ОАО «Интеграл»: Администрация завода паникует 1 28.08.2021, 20:19

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С предприятия массово уходят люди.

Рабочий завода ОАО «Интеграл» поделился с телеграмм-каналом «Баста» новостями с предприятия:

- Ситуация ухудшается. Зарплаты до 611 рублей (243 доллара) за июль. Администрация завода паникует. После публикаций в СМИ на предприятии был большой «кипиш».

Прошла информация, что в течении нескольких месяцев могут уволиться около 630 молодых работников, отбывающих «отработку». Людей не увольняют. Все сами уходят.

По субботам некоторые выходят за дополнительную оплату, так как зарплата — копейки. Рабочие крайне недовольны, даже очень злы.

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