«Рабочие «Беларуськалия», хунта вас особенно боится» 3 28.08.2021, 20:46

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Поездка директора в Мурманск оказалась бесполезной.

- На днях Синепал съездил в Петриков. Открыл 10-летний долгострой, который превратил «Белкалий» в хронического должника, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Но главное осталось за кадром. Поездка в Мурманск от генерального директора ОАО «Беларуськалий» Головатого не принесла искомого результата - возможностей для альтернативных способов перевалки калия нет. Не поможет даже значительно улучшившаяся конъюнктура рынка удобрений.

Кстати, если кто-то рассчитывает, что временная дополнительная выручка пойдет шахтерам, вынуждены разочаровать: ее, как и раньше, будут неналоговым способом забирать, оставляя тем, кто рискует своей жизнью, жалкие крохи. Выплаты продолжат сокращаться, особенно это прочувствуют в подразделениях, которые напрямую не связаны с добычей - всевозможные институты и подрядные организации.

Пока рабочие не скажут «Нет!», ситуация будет развиваться в худшую сторону. Хунте и руководству «Белкалия» на вас просто наплевать. Хотите достойной жизни для себя и своих детей - вспомните о своих правах и солидарности. Хунта вас особенно боится.

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