закрыть
28 августа 2021, суббота, 22:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Рабочие «Беларуськалия», хунта вас особенно боится»

3
  • 28.08.2021, 20:46
  • 9,508
«Рабочие «Беларуськалия», хунта вас особенно боится»

Поездка директора в Мурманск оказалась бесполезной.

- На днях Синепал съездил в Петриков. Открыл 10-летний долгострой, который превратил «Белкалий» в хронического должника, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Но главное осталось за кадром. Поездка в Мурманск от генерального директора ОАО «Беларуськалий» Головатого не принесла искомого результата - возможностей для альтернативных способов перевалки калия нет. Не поможет даже значительно улучшившаяся конъюнктура рынка удобрений.

Кстати, если кто-то рассчитывает, что временная дополнительная выручка пойдет шахтерам, вынуждены разочаровать: ее, как и раньше, будут неналоговым способом забирать, оставляя тем, кто рискует своей жизнью, жалкие крохи. Выплаты продолжат сокращаться, особенно это прочувствуют в подразделениях, которые напрямую не связаны с добычей - всевозможные институты и подрядные организации.

Пока рабочие не скажут «Нет!», ситуация будет развиваться в худшую сторону. Хунте и руководству «Белкалия» на вас просто наплевать. Хотите достойной жизни для себя и своих детей - вспомните о своих правах и солидарности. Хунта вас особенно боится.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем Шейман сбрил усы?
Зачем Шейман сбрил усы? Артем Черников
На арбузном фронте без перемен
На арбузном фронте без перемен Владимир Халип
Школа для Лукашенко
Школа для Лукашенко Ирина Халип
Все зависит только от нас
Все зависит только от нас Телеграм-канал «БОР»