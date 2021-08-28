Иностранец приехал из Беларуси в Литву на велосипеде с героином в чемодане 28.08.2021, 21:05

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Он удивил видавших виды таможенников.

26 августа в Литве перед судом предстал гражданин Германии, который в прошлом году удивил и видавших виды таможенников. Мужчина приехал в Медининкай из Беларуси на велосипеде, он вез за собой чемодан на колесиках. В чемодане таможенники обнаружили 0,5 кг героина. Иностранец уверяет, что он не знал, что везет контрабанду, пишет delfi.lt.

55-летний Кристиан Зель обвиняется в перевозке и распространении большого количества наркотиков. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Зель родился в Таджикистане и уехал в Германию еще в молодости, он является гражданином Германии. Кроме того, у него есть разрешение на пребывание в Беларуси, поскольку там у него живут родственники.

В суде он сказал, что живет в Германии 30 лет. "По специальности я сварщик, а работаю автомехаником в автосервисе", – сказал обвиняемый.

Зель ранее не был судим. Он разведен. Дети от первого брака уже взрослые. "У меня есть внебрачный сын, ему 7 лет", - прибавил он (мужчина в суде говорил по-русски).

Литовские таможенники задержали его 22 октября 2020 года.

Он привлек внимание таможенников тем, что ехал на велосипеде и тащил за собой чемодан на колесиках. Под подкладкой в чемодане таможенники нашли два пакета, в которых в общей сложности было 0,5 кг героина. Зель все это время находился под арестом, его не отпускали под залог, несмотря на неоднократные просьбы.

26 августа Зель свою вину не признал, но дать показания согласился только после опроса всех свидетелей.

Mужчина во время следствия рассказал, что ездил в Беларусь продавать свою квартиру. Он сказал, что для того, чтобы въехать в страну на машине, он должен был внести залог в размере 10 000 евро.

Зель решил не платить такие деньги и поехал на велосипеде - пешком нельзя переходить границу. Он оставил машину недалеко от границы, поехал в Беларусь на велосипеде, сделал все необходимое и поехал назад в Литву, а отсюда он планировал вернуться домой в Германию.

Зель сказал, что у границы он встретил незнакомого мужчину. Тот сказал, что его не пускают в Литву и попросил Зеля перевезти через границу его чемодан. Зель якобы проверил чемодан, не нашел в нем ничего подозрительного и согласился оказать мужчине услугу.

Потом уже таможенники достали наркотики, которые были спрятаны в под подкладкой. Суд выяснит, есть ли правда в версии обвиняемого.

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