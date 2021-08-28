США взорвали последний опорный пункт ЦРУ за пределами аэропорта в Кабуле 28.08.2021, 21:21

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Это было сделано, чтобы служебные документы, жесткие диски и иное оборудование не попало в руки талибов.

США уничтожили последний опорный пункт ЦРУ за пределами аэропорта в Кабуле. Об этом пишет The New York Times (NYT) (перевод — РБК).

Речь идет об аванпосте Eagle Base, возникшем в 2001 году на территории бывшего кирпичного завода. На его территории силы безопасности Афганистана проходили контртеррористическую подготовку. Как отмечает издание, он был уничтожен с помощью контролируемого взрыва.

В ходе демонтажа объекта служебные документы, жесткие диски и иное оборудование, представляющее особую важность, были уничтожены для того, чтобы они не попали в руки представителей «Талибана», пишет NYT.

Подрыв аванпоста был осуществлен спустя несколько часов после теракта в районе аэропорта Кабула, который произошел в четверг, 26 августа. Решение уничтожить опорный пункт было никак не связано с терактом, оно было спланировано заранее, сообщает издание.

Бывший подрядчик ЦРУ сообщил NYT, что демонтаж объекта был сложной задачей, поскольку он был спроектирован так, чтобы в него было невозможно проникнуть. Стены вокруг аванпоста достигали высоты трех метров.

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