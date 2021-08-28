США взорвали последний опорный пункт ЦРУ за пределами аэропорта в Кабуле
- 28.08.2021, 21:21
- 2,824
Это было сделано, чтобы служебные документы, жесткие диски и иное оборудование не попало в руки талибов.
США уничтожили последний опорный пункт ЦРУ за пределами аэропорта в Кабуле. Об этом пишет The New York Times (NYT) (перевод — РБК).
Речь идет об аванпосте Eagle Base, возникшем в 2001 году на территории бывшего кирпичного завода. На его территории силы безопасности Афганистана проходили контртеррористическую подготовку. Как отмечает издание, он был уничтожен с помощью контролируемого взрыва.
В ходе демонтажа объекта служебные документы, жесткие диски и иное оборудование, представляющее особую важность, были уничтожены для того, чтобы они не попали в руки представителей «Талибана», пишет NYT.
Подрыв аванпоста был осуществлен спустя несколько часов после теракта в районе аэропорта Кабула, который произошел в четверг, 26 августа. Решение уничтожить опорный пункт было никак не связано с терактом, оно было спланировано заранее, сообщает издание.
Бывший подрядчик ЦРУ сообщил NYT, что демонтаж объекта был сложной задачей, поскольку он был спроектирован так, чтобы в него было невозможно проникнуть. Стены вокруг аванпоста достигали высоты трех метров.