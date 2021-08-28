В воскресенье в Беларуси будет до +25°С 1 28.08.2021, 21:22

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Прогноз погоды на ближайшие дни.

29-30 августа погодные условия в Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления и фронтальные разделы, смещающиеся с территории Украины, 30 августа в восточные районы ожидается поступление более теплых воздушных масс южного происхождения, пишет pogoda.by.

29 августа облачно с прояснениями. Ночью местами по северу, утром и днем на большей части территории республики пройдут дожди. Ночью и утром в отдельных районах будет сгущаться туман. В дневные часы местами по стране ожидаются грозы, по югу республики сильные дожди. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем восточной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+13°С, максимальная днем +16..+23°С, в юго-восточных районах местами до +25°С.

30 августа на большей части территории Беларуси прогнозируются кратковременные дожди, местами сильные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+16°С, максимальная днем +16..+23°С, по востоку до +26°С, местами воздух прогреется до +27..+29°С.

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