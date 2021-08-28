«Большинство сохраняет свою позицию и позитивно настроено на перемены» 28.08.2021, 21:51

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Фотограф с площади Перемен – о культовом месте.

Чуть более года назад, в августе 2020-го, в одном из минских дворов появилось культовое место – площадь Перемен. За время существования этот уголок испытал разные эмоции.

Известный фотограф Евгений Отцецкий – житель площади Перемен, рассказал «Белсату», с чего начиналась площадь, как жила и чем живет сейчас.

Как возникала площадь Перемен

Евгений Отцецкий работает над книгой, в которой голосами тринадцати героев, жителей площади Перемен, описываются события там в течение самого яркого периода существования.

Евгений просит уточнить, что жители двора Перемен – это не только обитатели трех домов там, это вообще жители квартала и люди, неравнодушные к этому месту.

Первый мурал, по словам Евгения, нанесли 18 августа:

– Были ребята, которые захотели сделать мурал, посвященный событиям в Киевском сквере 6 августа, когда два молодых человека подняли руки – со знаком Виктории и кулаком. Мурал с их изображением должен был появиться возле кинотеатра «Киев» – непосредственно возле места, где и произошло это событие. Ребята сделали векторное изображение, пошли утром в Киевский сквер, начали наносить мурал, но проезжал милицейский патруль, и те вынуждены были убежать. И оказались, условно говоря, в своем дворе. Ребята подумали: мол, раз такое дело – нанесем тут. Другими словами, это просто случайность, что этот мурал – в этом месте. Случайность, приведшая к тому, что вокруг этого места началось такое сосредоточенное движение.

Позже возле изображения диджеев появилась и табличка «площадь Перемен». Так начало распространяться название.

Борьба за площадь: как уничтожали и восстанавливали мурал с диджеями перемен

Евгений владеет довольно подробной статистикой по уничтожению и восстановлению мурала: по его подсчетам, изображение диджеев перемен атаковали с 18 августа по 15 ноября более 20 раз.

– Бывали случаи, когда мурал закрашивали несколько раз за день, – вспоминает фотограф. – Например, 9 сентября утром его залили битумом. Местные жители были страшно возмущены, ведь это детская площадка, а битум воняет и огнеопасен. Люди пытались это решить какими-то официальными путями: звонили в санстанцию, милицию. Но этот вопрос таким образом не решался, так как не было организации, которая бы пришла и исправила абсолютно ненормальное появление на детской площадке горючего вещества. Днем жителям площади удалось самостоятельно отмыть мурал от битума. Но около 21: 00 приехала огромная группа ОМОНа, милиции – автозак, автобус, два бусика, милицейская машина… очень много людей в форме. Они закрасили мурал снова и охраняли его, пока стена не высохла.

Домовые чаты и возникновение сообщества

Евгений говорит, что жители в своем большинстве очень тепло относились к появлению мурала, продолжали там играть с детьми, площадка выполняла свою функцию. Стенопись собирал много людей, появлялась разная активность: концерты, выступления, ярмарки, встречи. Люди познакомились между собой.

– Некоторые социальные связи у людей уже были в этих домах, так как существовали домовые чаты, которые к событиям были посвящены бытовой коммуникации: решить какой-то вопрос в подъезде, одолжить инструменты или соль, – отмечает Евгений.

– Например, когда в начале 2020 года была непонятная ситуация с ковидом и государство включило режим игнорирования проблемы, Степан Латыпов вызывался бесплатно обрабатывать подъезды и лифты от ковида.

Пика активности площадь Перемен достигла из-за событий августа 2020 года - фальсификаций на выборах.

– Это все вместе привело к тому, что 12 августа я выглянул в окно и увидел уйму фонариков. Люди кричали, светили, и ты понимал, что здесь напряжение огромное. Люди после этого начали выходить на улицу, чтобы поддержать тех, кто был в окнах. Потом пошла коммуникация, и буквально за несколько недель процесс перерос в такое вот общественное объединение жителей двора.

Люди начали активно знакомиться: приносили во двор чай и сладости, общались, организовывали мероприятия и объединялись.

– Пошел процесс, обратный атомизации, которая обычно происходит в больших городах. Вдруг люди увидели, что их соседи очень интересны и с позицией. Причем это люди разных возрастов, профессий, социальных групп. Это было невероятно: знакомства, общие развлечения – пение, танцы, ивенты, политический активизм… вешали флаг между домами, снимали на дрон БЧБ-сердце, которое пульсировало. Стало понятно, что люди, которые никогда раньше не принимали участия в такой активности, могут делать такие немыслимые вещи. На одной из ярмарок в конце сентября Рома Бондаренко учил детей рисовать. Я, к большому сожалению, там не был, и не могу поделиться личным опытом и рассказать, что там было. Но люди тепло откликались и говорили, что дети были в восторге от Ромы.

Жизнь после: что с площадью Перемен сейчас

По словам Евгения, давление последнего года сильно сказалось на местных жителях, но в то же время достаточно большое количество людей сохраняет свою позицию и позитивно настроены на перемены.

– Если вернуться в начало, то все люди между собой познакомились, теперь они друг друга видят и узнают, когда выходят во двор. И эта огромная сеть существует и будет существовать. Я думаю, что люди, которые были против прошлым летом и осенью, – и остались против. Они пока ждут времени, когда снова о себе заявят.

Евгений также вынужден был уехать из-за давления на себя и близких. Он не думал, что придется уезжать из родного города, которому всегда хотел быть полезным.

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