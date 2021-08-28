Американские власти намерены добиваться взыскания более $200 тысяч с переехавшего в РФ актера Стивена Сигала 3 28.08.2021, 22:36

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Все дело в криптовалюте.

Американские власти намерены добиваться взыскания более 200 тысяч долларов с переехавшего в Россию голливудского актера Стивена Сигала. Окружной суд Нью-Йорка дал на это разрешение Комиссии по ценным бумагам и биржам CША, сообщает Bloomberg (перевод - «Эхо Москвы»).

Сигала обвиняют в сокрытии доходов от рекламы криптовалюты, создателей которой в США объявили мошенниками. В прошлом году было достигнуто соглашение по спору. Актер обязался выплатить более 330 тысяч долларов компенсации, но заплатил лишь 75 тысяч и перестал выходить на связь.

Стивен Сигал в 2016 году получил российское гражданство. Также у него есть гражданство Сербии и США. В партии «Справедливая Россия — За правду», членом которой Сигал стал в этой весной, сказали, что направили артисту запрос.

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