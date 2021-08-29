США призвали американцев срочно покинуть окрестности аэропорта Кабула 29.08.2021, 8:03

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Названы еще две точки, где могут произойти атаки боевиков.

Посольство США в Афганистане опубликовало заявление с призывом немедленно уехать из окрестностей аэропорта Кабула. В дипмиссии уточнили, что сделать это необходимо ввиду конкретной и заслуживающей доверия информации об угрозе, сообщает mk.ru.

В зону риска, помимо непосредственно территории воздушной гавани, попали новое здание министерства внутренних дел и ворота возле автозаправочной станции “Панджер”.

26 августа террорист-смертник подорвал себя на одном из контрольно-пропускных пунктов аэропорта. В результате погибло более двухсот человек, в том числе 13 американских военнослужащих.

Накануне командование США сообщило о ликвидации возможного организатора теракта. представителя группировки “Исламское государство в Хорасане”. После этого президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о риске новых атак на аэропорт Кабула в ближайшие трое суток.

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