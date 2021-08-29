«Уйти на две недели на забастовку — и стать свободным» 29.08.2021, 8:06

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Фото: ТАСС

Девальвация и дефолт уже стучатся в двери.

Телеграм-канал «Баста!» поделился мнением своего читателя:

— Цены растут, зарплаты падают, и это все уже для многих в порядке вещей. Поймите, будет только хуже, девальвация и дефолт уже стучатся в двери. А потом придут раскулачивать каждого, ибо деньги нужны, а брать их негде.

Все ждут, что как-то само разрешится, да вот только такого не бывает. Пока вы безоговорочно выполняйте все приказы этого режима, то так и будете жить.

Многие сидят и думают, а вдруг пронесет, так вот не пронесет, и уже в ближайшее время каждый сможет в этом убедиться.

Либо каждый высунет голову из песка и начнет сопротивляться, либо нас всех и наших детей ждет рабство. Выбор делает каждый сам.

Уйти на 2 недели на забастовку, или еще минимум 4 года жить в рабстве.

Страна очнись!

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