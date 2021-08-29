Экс-чиновник рассказал, кто подставил Лукашенко 11 29.08.2021, 8:42

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Фото: TASS

Диктатор проиграл все, что можно.

Бывший чиновник Анатолий Котов в передаче «Кухонный разговор» рассказал политологу Дмитрию Болкунцу о том, как Лукашенко проиграл в Беларуси всё.

Во время откровенной беседы, о том как Лукашенко умудрился проиграть выборы и свое место в истории, экс-чиновник ответил на вопросы:

- Кто подставил Лукашенко перед выборами?

- Какую роль сыграла Эйсмонт в провале Лукашенко?

- Какие ванны ему готовит окружение?

- Что о нем думают чиновники?

Кому он доверяет?

Полностью интервью смотрите на видео.

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