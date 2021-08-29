Экс-чиновник рассказал, кто подставил Лукашенко

Экс-чиновник рассказал, кто подставил Лукашенко11
- 29.08.2021, 8:42
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Диктатор проиграл все, что можно.
Бывший чиновник Анатолий Котов в передаче «Кухонный разговор» рассказал политологу Дмитрию Болкунцу о том, как Лукашенко проиграл в Беларуси всё.
Во время откровенной беседы, о том как Лукашенко умудрился проиграть выборы и свое место в истории, экс-чиновник ответил на вопросы:
- Кто подставил Лукашенко перед выборами?
- Какую роль сыграла Эйсмонт в провале Лукашенко?
- Какие ванны ему готовит окружение?
- Что о нем думают чиновники?
Кому он доверяет?
Полностью интервью смотрите на видео.