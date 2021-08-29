закрыть
29 августа 2021, воскресенье, 10:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Белорусы, пора освобождать наших героев!»

  • 29.08.2021, 8:51
  • 1,640
«Белорусы, пора освобождать наших героев!»

Это уже вопрос самоуважения.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал мнение одного из своих подписчиков:

— Белорусы! Пора освобождать наших смелых людей, сидящих за решеткой. Пора проснуться, оживиться, набраться смелости и свалить этот режим.

Вдумайтесь о том, как тяжело находиться светлым людям там, где нету света. Они заплатили за свою любовь к Родине и нам, своими судьбами. Может уже пора ответить им взаимностью? Невозможно все это проглотить просто так, отдать на съедение этим деградирующим личностям.

Боритесь, защищайте — ведь это тоже считается не только смелостью, но и самым элементарным самоуважением.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

популярное за неделю

Мнение

Зачем Шейман сбрил усы?
Зачем Шейман сбрил усы? Артем Черников
На арбузном фронте без перемен
На арбузном фронте без перемен Владимир Халип
Школа для Лукашенко
Школа для Лукашенко Ирина Халип
Все зависит только от нас
Все зависит только от нас Телеграм-канал «БОР»