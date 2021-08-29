«Белорусы, пора освобождать наших героев!»
- 29.08.2021, 8:51
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Это уже вопрос самоуважения.
Телеграм-канал «Баста!» опубликовал мнение одного из своих подписчиков:
— Белорусы! Пора освобождать наших смелых людей, сидящих за решеткой. Пора проснуться, оживиться, набраться смелости и свалить этот режим.
Вдумайтесь о том, как тяжело находиться светлым людям там, где нету света. Они заплатили за свою любовь к Родине и нам, своими судьбами. Может уже пора ответить им взаимностью? Невозможно все это проглотить просто так, отдать на съедение этим деградирующим личностям.
Боритесь, защищайте — ведь это тоже считается не только смелостью, но и самым элементарным самоуважением.