Врач-инфекционист назвал новый симптом коронавируса
- 29.08.2021, 8:55
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Первые проявления болезни изменились.
Исчезновение обоняния или вкуса в последние месяцы фиксируются у инфицированных крайне редко, зато частым симптомом стало расстройство желудка.
Инфекционист Сергей Федоренко отметил, что коронавирус все чаще поражает молодых людей. При этом изменились и первые симптомы болезни.
Об этом информирует ТСН.
Врач констатирует, что изменился возраст больных. Коронавирусом теперь инфицируются и болеют в тяжелой форме люди молодого и среднего возраста. Такого во время первой волны не было, отметил он.
При этом у большинства людей, которых госпитализируют с коронавирусом, отсутствуют такие симптомы, как нарушение органов восприятия, то есть обоняния и вкуса. Зато увеличилось количество больных, у которых первым симптомом болезни являются расстройства желудочно-кишечного тракта.
Он добавил, что сейчас также большинство больных имеют тяжелые поражения легких.