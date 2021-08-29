Врач-инфекционист назвал новый симптом коронавируса 29.08.2021, 8:55

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Первые проявления болезни изменились.

Исчезновение обоняния или вкуса в последние месяцы фиксируются у инфицированных крайне редко, зато частым симптомом стало расстройство желудка.

Инфекционист Сергей Федоренко отметил, что коронавирус все чаще поражает молодых людей. При этом изменились и первые симптомы болезни.

Об этом информирует ТСН.

Врач констатирует, что изменился возраст больных. Коронавирусом теперь инфицируются и болеют в тяжелой форме люди молодого и среднего возраста. Такого во время первой волны не было, отметил он.

При этом у большинства людей, которых госпитализируют с коронавирусом, отсутствуют такие симптомы, как нарушение органов восприятия, то есть обоняния и вкуса. Зато увеличилось количество больных, у которых первым симптомом болезни являются расстройства желудочно-кишечного тракта.

Он добавил, что сейчас также большинство больных имеют тяжелые поражения легких.

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