«Мы еще пройдем победным маршем» 29.08.2021, 10:32

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Фото: Владимир Цвирко

Год назад прошел женский Гранд-марш солидарности.

Год назад 29 августа в Минске состоялся женский Гранд-марш солидарности, в котором приняли участие несколько тысяч женщин. Он основал субботние женские марши, которые продолжались несколько месяцев.

Журналистка Алина Рудина рассказала «Радыё Свабода» о значении Марша для протеста в Беларуси.

«Было вдохновляющее ощущение от того, что вокруг много девушек, женщин в наших цветах. Я снимала видео, делала фото.

Год назад казалось, что город наш, страна наша, все будет только хорошо. Когда я вспоминаю те события, есть ощущение женской мощи. Помню Марию Колесникову, которая вдохновляла и мотивировала.

Только могу надеяться, что когда-то мы в Беларуси еще пройдем победным маршем», – сказала журналистка.

Другие воспоминания о Женском марше смотрите в видео.

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