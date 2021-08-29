«Мы еще пройдем победным маршем»
- 29.08.2021, 10:32
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Год назад прошел женский Гранд-марш солидарности.
Год назад 29 августа в Минске состоялся женский Гранд-марш солидарности, в котором приняли участие несколько тысяч женщин. Он основал субботние женские марши, которые продолжались несколько месяцев.
Журналистка Алина Рудина рассказала «Радыё Свабода» о значении Марша для протеста в Беларуси.
«Было вдохновляющее ощущение от того, что вокруг много девушек, женщин в наших цветах. Я снимала видео, делала фото.
Год назад казалось, что город наш, страна наша, все будет только хорошо. Когда я вспоминаю те события, есть ощущение женской мощи. Помню Марию Колесникову, которая вдохновляла и мотивировала.
Только могу надеяться, что когда-то мы в Беларуси еще пройдем победным маршем», – сказала журналистка.
Другие воспоминания о Женском марше смотрите в видео.