Какой будет погода в Беларуси на неделе с 30 августа по 5 сентября 29.08.2021, 10:40

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Подробный прогноз.

На последней неделе лета погода показала себя во всей красе. Южные, западные и восточные районы находились под влиянием атмосферных фронтов, которые принесли пасмурную с дождями погоду. А в центральных и северных районах страны было почти без осадков и стояла более комфортная погода. Однако температурный фон был пониженным, среднесуточные температуры находились в пределах на 1-5°C ниже климатической нормы.

А в городском поселке Езерище на севере Беларуси установлен температурный антирекорд. Температура ночью опустилась до +1°C! Следующая неделя ожидается тоже контрастной, сообщает ОНТ.

В понедельник почти повсеместно, во вторник по восточной половине пройдут кратковременные дожди. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Ночью +9…+14°C по югу, днем в понедельник от +15°C по северо-западу до +25°C по юго-востоку, во вторник +18…+23°C.

А начало осени, как и положено этому периоду года, будет более прохладным. С северо-запада Европы сместится область высокого атмосферного давления, сформированная в прохладном воздухе северных широт. Ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем по северо-западной половине прошумят дожди. Ветер северо-западный умеренный. Ночью +10…+15°C, в разгар дня +18…+ 23°C.

Переменная облачность будет преобладать и во второй половине недели. Преимущественно без осадков, лишь днем в пятницу по северо-западу страны пройдут дожди различной интенсивности. Возможны грозы. Ветер северо-западный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +7…+13°C. В дневные часы в четверг +15…+18°C, в пятницу от +8 °C по северной половине до +18°C по юго-востоку.

Следующие выходные, по предварительному прогнозу, будут прохладнее. Атмосферными процессами станут управлять активные атмосферные фронты от циклона с центром над Балтийским морем. Облачно с небольшими прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ветер северо-западный умеренный, временами порывистый. Ночью +7…+14°C. В дневные часы воздух прогреется в субботу до +13…+15°C, в воскресенье +13…+17°C.

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