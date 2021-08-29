Что случилось с валютой в Беларуси? 29.08.2021, 11:19

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Поступили инфляционные сигналы с Белорусской валютно-фондовой биржи.

Минувшая рабочая неделя (23-27 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала ростом четырех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

Свои позиции укрепили:

евро на 0,0192 пункта (с 2,9399 до 2,9591 белорусского рубля);

доллар на 0,0007 пункта (с 2,5168 до 2,5175 белорусского рубля);

российский рубль на 0,018 пункта (с 3,3849 до 3,4029 белорусского рубля за 100 российских);

злотый на 0,0533 (с 6,408 до 6,4613 белорусского рубля за 10 злотых).

Упала одна:

гривна на 0,096 пункта (с 9,4454 до 9,3494 белорусского рубля за 100 гривен).

Раннее сообщалось, что старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб спрогнозировал, что на этой неделе доллар продолжит путь наверх.

В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 3,07% (с 2,5789 до 2,4997). Это четвертый показатель на территории бывшего СССР.

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