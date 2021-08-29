29 августа: колонны женщин и байкеров заполнили улицы Минска 1 29.08.2021, 11:34

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Вспоминаем, каким был этот день в 2020-м.

29 августа 2020-го по всей Беларуси прошли женские марши, пишет «Салідарнасць».

Самый массовый, собравший более десяти тысяч человек, прошел в Минске. В тот день силовики оказались практически бессильны со своими автозаками и колючей проволокой против колонны женщин.

Одним из символов этого марша, а также следующих акций, стала легендарная Нина Багинская.

Днем по Минску проехала колонна байкеров с бело-красно-белыми флагами.

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