«Восстановил веру в человечество»: в США щедрый посетитель шокировал официантов огромными чаевыми 3 29.08.2021, 12:03

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При этом мужчина поел всего на 144 доллара.

Во Флориде, США, посетитель ресторана Wahoo Seafood Grill поддержал работников заведения в трудные времена щедрыми чаевыми в размере 10 тысяч долларов - по тысяче каждому из персонала.

Об этом в Facebook 19 августа рассказали сами работники, которые были очень шокированы такой щедростью от гостя.

Так, вечером мужчина попросил весь персонал ресторана собраться вместе. Он поблагодарил их за то, что они пришли и усердно работали, а потом раздал каждому из 10 работников на смене по тысяче долларов, хотя сам поел всего на 144 доллара.

Тогда на смене находился парень, который живет в приюте и отец больного ребенка. Эти деньги помогли им вылезти из этих проблем.

"Обычно я не очень эмоциональный парень, но это меня действительно зацепило. Я впечатлен. Мы все поражены от его щедрости. Последние полтора года для этой отрасли были очень непростыми. Нам трудно и мы истощены. Но этот невероятный акт добра восстановил нашу веру в человечество. Все наши сотрудники хотят от всей души поблагодарить этого щедрого клиента", – рассказал владелец заведения.

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