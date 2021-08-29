Ученые обнаружили в Аргентине предка всех рептилий 29.08.2021, 12:14

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Животное обитало на нашей планете 230 миллионов лет назад.

На территории современной Аргентины специалисты обнаружили череп неизвестного животного, который сохранился в идеальном состоянии. Животное обитало на нашей планете практически 230 миллионов лет назад. Проведенный анализ продемонстрировал, что оно могло быть предком всех рептилий, которые сегодня можно встретить в природе.

Об этом сообщает Nature (перевод — planetanovosti.com).

Животное получило название Taytalura alcoberi. Оно относилось к классу лепидозавроморфов. Эти рептилии жили по всей планете еще до того, как появились динозавры. Ранее эксперты не имели практически никакой информации относительно этого уникального древнего животного. С помощью обнаруженного черепа они собираются установить максимально точное расположение лепидозавроморфов на древе эволюции.

Возраст Taytalura alcoberi по предварительным оценка составляет 231 миллион лет. Рептилия очень сильно напоминала тех ящериц, которые существует сегодня, но при этом отличалась весьма примитивным строением. Специалисты отметили, что присутствуют некоторые сходства с гаттериями. Это пресмыкающиеся, которые живут в Новой Зеландии. Подобное указывает на то, что особенности, которые были характерны исключительно для этих рептилий, возникли еще в самом начале их развития и эволюции.

Эксперты воспользовались компьютерной томографией для того, чтобы подробнее изучить анатомию древней рептилии. Они подчеркнули, что животное имело интересное строение зубов и предположили, что эти существа могли без проблем передвигаться на достаточно большие расстояния. Это подтверждается тем, что окаменелости находили и раньше не только на территории Европы, но и в Южной Америке.

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