В Johnson & Johnson нашли способ увеличить в девять раз количество антител от коронавируса 2 29.08.2021, 12:44

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Иммунитет появляется и после одной прививки, но компания пошла дальше.

Представители компании Johnson & Johnson, которая производит препарат, требующий при вакцинации введения только одной дозы, призвали вакцинироваться двумя дозами. Они заявили, что дополнительная прививка их препаратом может усилить защиту от ковида приблизительно в девять раз, сообщает «Укринформ».

Эксперты компании провели ряд исследований, которые продемонстрировали девятикратное увеличение числа антител после второго укола.

Как сообщают в Johnson & Johnson, их однократная вакцина от COVID-19 вызывает сильную и устойчивую иммунную реакцию, которая продолжается в течение восьми месяцев после вакцинации. Однако, поскольку вирус постоянно мутирует и усиливается, есть смысл прибегнуть к бустерной дозе, чтобы надежнее защитить людей.

Сейчас компания ведет переговоры с регуляторами в Европе и США о получении разрешения на ввод бустерной дозы.

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