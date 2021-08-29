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Литва остановила на границе пятьдесят мигрантов со стороны Беларуси

  • 29.08.2021, 12:50
  • 3,146
Литва остановила на границе пятьдесят мигрантов со стороны Беларуси

Одному человеку разрешили попасть в страну по гуманитарным причинам.

За минувшие сутки литовские пограничники не пропустили в страну почти полсотни мигрантов со стороны Беларуси. Одному человеку разрешили попасть в Литву по гуманитарным причинам, сообщает Delfi.

Государственная пограничная служба Литвы отмечает, что мигранты пытались пересечь государственную границу в Вильнюсском, Шальчининкайском и Варенском районах. В Шальчининкайском районе группа из нескольких мигрантов, увидев патрули литовских пограничников, отказалась от намерений пересечь границу и без предварительного предупреждения вернулась в Беларусь.

Также погранслужба Литвы зафиксировала на территории Беларуси несколько небольших групп мигрантов, не подходивших к границе. Литовские пограничники и солдаты не применяли служебное оружие, специальные меры и акты физического принуждения.

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