В минском микрорайоне Сухарево неожиданно приземлился воздушный шар 2 29.08.2021, 13:47

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Что это было?

Вчера в минском микрорайне Сухарево случилось необычное происшествие: здесь на зеленую зону возле классических многоэтажек приземлился воздушный шар.

Видео с эффектным приземлением в редакцию Onliner прислали читатели. Шар приземляется плавно, с чувством собственного достоинства, и к нему сразу же бежит взбудораженная детвора. Смотрите, как это было.

А это уже фото, на котором от былого величия воздушного шара осталось совсем ничего.

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