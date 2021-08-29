В минском микрорайоне Сухарево неожиданно приземлился воздушный шар

В минском микрорайоне Сухарево неожиданно приземлился воздушный шар2
- 29.08.2021, 13:47
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Что это было?
Вчера в минском микрорайне Сухарево случилось необычное происшествие: здесь на зеленую зону возле классических многоэтажек приземлился воздушный шар.
Видео с эффектным приземлением в редакцию Onliner прислали читатели. Шар приземляется плавно, с чувством собственного достоинства, и к нему сразу же бежит взбудораженная детвора. Смотрите, как это было.
А это уже фото, на котором от былого величия воздушного шара осталось совсем ничего.