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Политолог призвал белорусов остаться дома 1 сентября

  • 29.08.2021, 14:07
  • 1,754
Политолог призвал белорусов остаться дома 1 сентября

Важно бойкотировать ритуалы власти и создавать свои.

Аналитик Центра европейской трансформации Андрей Егоров написал в «Фейсбуке», почему белорусам важно не участвовать в ритуалах режима, связанных с 1 сентября:

— Праздники и праздничные даты, сам способ их празднования имеют собственное содержание, включая идеологическое и политическое содержание. Участие во властных ритуалах предполагает «покупку» символического и идеологического содержания этих ритуалов. Не важно, как мы относимся к этому: даже если мы не верим официальным речам, внешне выглядит так, что мы действительно верим.

Скоро 1 сентября, «день знаний», «торжественные линейки», «первый урок». Не сложно понять, какими символами и содержанием будет обставлена тема «года народного единства».

Им не нужно, чтобы вы в это верили, им нужно, чтобы вы просто пришли.

Неучастие в их ритуалах – это гражданское сопротивление.

Формирование своих ритуалов – это расширение гражданского сопротивления.

Пахне чабор!

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