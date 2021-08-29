Человек, купивший медаль Тимановской, рассказал, зачем он это сделал 3 29.08.2021, 14:37

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30 лет назад он и его семья оказались в похожей ситуации.

На сайте Pikabu появился пост покупателя серебряной медали белорусской спортсменки Кристины Тимановской. В качестве доказательства анонимный покупатель предоставил скриншот с выигранным аукционом. Вот что он написал:

«Я не белорус. Я не занимаюсь политикой. Не спортсмен в настоящем или прошлом. Я не коллекционер, для меня это была акция поддержки. Людей, которые были вынуждены покинуть свой дом, свою Родину, оставив и потеряв многое. Людей, которых посадили в тюрьмы безвинно, по надуманным обвинениям.

30 лет назад, я и моя семья сами оказались в чужой стране и похожей ситуации. И там и тогда нашлись люди, которые оказывали нам помощь. Даром и не ожидая ничего взамен. Прошло время, роли поменялись.

Нет, я не спишу потраченную на медаль сумму с собственных налогов, БФСС не зарегистрирован в моей стране как благотворительная организация. Но я верю, что мое пожертвование достигнет тех, кто в нем действительно нуждается.

Как я поступлю с медалью? Скорее всего, мы решим это лично с Кристиной в ближайшем будущем».

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