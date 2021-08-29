Ученые случайно открыли «Гиперборею» 4 29.08.2021, 14:37

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Стало известно, где находится и как выглядит самый северный участок суши в мире.

Группа датских и швейцарских ученых случайно открыла остров размером 30 на 60 метров у побережья Гренландии. По их словам, он — самый близкий к Северному полюсу клочок суши. Остров образовался в результате сдвига паковых льдов — глобальное потепление не имеет к этому прямого отношения, пишет The Guardian.

Шестеро ученых на вертолете вылетели на остров Оодаак, обнаруженный в 1978 году. Исследователи хотели найти там новые организмы, адаптировавшиеся к жизни в экстремальных условиях.

«Мы не увидели Оодаак, когда в воздухе достигли его координат. Карты для этой части планеты не очень точны. Мы начали искать остров. Через несколько волнующих минут мы приземлились на странную кучу грязи. Там не было растений, только гравий, а вокруг — лед. Не очень приветливое место», — рассказал BBC участник экспедиции Мортен Раш.

Вернувшись домой, после консультации с географами ученые поняли, что побывали на неизвестном острове в 780 метрах к северо-западу от Оодаака.

«С научной точки зрения наше открытие не имеет большого значения. Но приятно осознавать, что я — один из шести человек, запачкавших сапоги в самой северной точке мира», — заявил Раш.

Ученые рекомендуют назвать обнаруженный клочок суши Qeqertaq Avannarleq. В переводе с гренландского это означает «самый северный остров».

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