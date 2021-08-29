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В Мексике создали многоразовую маску, нейтрализующую коронавирус

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  • 29.08.2021, 15:28
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В Мексике создали многоразовую маску, нейтрализующую коронавирус

За 8 часов исчезает 80% частиц вируса.

Ученные Национального автономного университета Мексики (UNAM) создали маску из нанослоев серебра и меди, которая инактивирует SARS-CoV-2, вирус, вызывающий COVID-19. Об этом написали в официальном вестнике университета, пишет healthinfo.ua.

Ученные потестировали свойства маски. Капли с вирусом, взятые у пациентов, инфицированных Covid-19, помещали на серебряно-медную пленку. Исследователи установили, что если концентрация вируса была высокой, он исчезал более чем на 80% за 8 часов. В случае, когда вирусная нагрузка была низкой, то через два часа вирусная РНК не обнаруживалась. При контакте с нанослоем из серебра и меди мембрана SARS-CoV-2 разрывается, и его РНК повреждается.

UNAM называет трехслойную противомикробную маску SakCu; Sak означает серебро на языке майя, а Cu - аббревиатура элемента "медь", "металлы и биоциды". Маска SakCu состоит из трех слоев. Наружный и внутренний - из хлопка, средний - из нанослоев серебро-медь, нанесенных на полипропилен.

При этом сотрудники института проведены тесты на цитотоксичность и исключили какие-либо риски для людей, которые будут использовать эту маску, особенно из-за прямого контакта с кожей.

"Таким образом, даже если SakCu утилизируется ненадлежащим образом, это не будет проблемой. Наномаска не имеет на себе остатки вируса, как многие выбрасываемые маски", - говорится в официальном вестнике университета.

Кроме того, данная маска является многоразовой, ее можно стирать до 10 раз, так как она не теряет свои биоцидные свойства. Маски также имеют эффективность фильтрации 50% для мельчайших аэрозольных частиц и от 80 до 90% для частиц размером 2,5 микрона.

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