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Как белорусский тракторист-партизан провел «спецоперацию» против экипажа ГАИ

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  • 29.08.2021, 15:47
  • 19,830
Как белорусский тракторист-партизан провел «спецоперацию» против экипажа ГАИ

Тракторист с БЧБ-флагом выразил свое отношение к гаишникам.

В сентябре 2020 уборочная шла под бело-красно-белым флагом. Механизаторы сельхозтехники катались с БЧБ-флагами. Даже комбайнеры работали под БЧБ. Их видели в Самохваловичах, Крупице, Сеннице и много где по Беларуси. Тогда был порыв народного единства, так сказать. За одним таким трактористом погнались ГАИ, но все не так просто.

Итак картина, — прет трактор с БЧБ, а за ним «Шкода» ГАИ. Трактор свернул в свою стихию (поле). «Шкода» застряла, но тракторист не растерялся, умудрился вокруг них вспахать поле, так сказать для надежности. В итоге «ментов» вытягивали военной машиной из в/ч 5448, так как никто не захотел прийти им на помощь. Трактор и тракториста так и не нашли, председатель заявил, что у нас такие не числятся.

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