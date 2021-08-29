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В Украину прилетело более пяти тысяч хасидов

  • 29.08.2021, 16:01
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В Украину прилетело более пяти тысяч хасидов

Всего на праздновании иудейского нового года в Умани ожидается приезд десятков тысяч паломников.

В Украину на празднование Рош ха-Шана прибыло уже более 5 000 хасидов. Об этом в воскресенье, 29 августа, в эфире одного из телеканалов сказал главный раввин Украины Моше Реувен Асмана, передает korrespondent.net.

"На самом деле, никто не знает точную цифру, ведь хасиды съезжаются со всего мира, не только с Израиля. И, по моей информации, есть более пяти тысяч хасидов уже на месте, наверное, даже значительно больше", - отметил Моше Реувен Асман.

По его словам, на сегодня хасиды находятся не только в Умани, но и в других городах, приехав заранее.

"Каждый день сейчас будет около двух тысяч прилетать", - добавил Моше Реувен Асман, добавив, что есть и чартерные рейсы.

При этом он подчеркнул, что точной цифры, сколько именно хасидов приедут праздновать Рош ха-Шана нет, но будут "десятки тысяч".

Как известно, наступление нового 5782 года по иудейскому календарю начнут праздновать вечером 6 сентября 2021 года. Празднования продлятся до вечера 8 сентября.

Тем временем в полиции сообщили, что в Умани Черкасской области на Рош ха-Шана более полсотни патрульных будут следить за порядком в местах компактного проживания и паломничества брацлавских хасидов.

"Более полусотни патрульных полицейских Черкасс, Киева, Днепра, Житомира, Винницы и Одессы в течение двух недель будут обеспечивать безопасность как местных жителей, так и иностранных гостей во время празднования Рош га-Шана", - говорится в сообщении.

Кроме того, к превентивной отработке города и района присоединились представители местного общественного формирования Штурм.

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