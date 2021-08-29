Крупную партию белорусских контрабандных сигарет обнаружили на украинской границе 4 29.08.2021, 16:32

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Фотофакт.

Крупную партию табачной контрабанды из Беларуси задержали в воскресенье, 29 августа, на украинской границе.

Украинские пограничники обнаружили в тайнике грузовика, следовавшего из Беларуси, большое количество контрабандных сигарет. Грузовик с белорусской регистрацией досматривали на погранпереходе Выступовичи. Тайники с сигаретами были оборудованы среди груза досок. Все найденные табачные изделия белорусского производства, сообщает сайт пограничного ведомства Украины.

На момент публикации украинские правоохранители извлекли из тайника 192 ящика контрабандного табака. Выгрузка сигарет и их подсчет пока продолжается. Предотвратить контрабанду удалось благодаря оперативным данным, полученным Госпогранслужбой.

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