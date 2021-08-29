Ракетный удар по Кабулу нанесли США 1 29.08.2021, 17:24

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Он был нацелен против террориста-смертника.

Военный удар по дому в Кабуле нанесли США, он был нацелен против смертника из «Исламского государства», который планировал атаковать аэропорт. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников. Они отметили, что ссылаются на первоначальную информацию, и предупредили, что она может измениться.

Details:

Primary Reports: Two people were killed and three others were injured when a rocket hit a residential house in Kabul's 11th security district.

Witnesses say children and women are among the victims. pic.twitter.com/IUw7LBiS2z — Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 29, 2021

В результате взрыва два человека погибли, трое пострадали, сообщает афганское агентство «Ашвака» в Twitter со ссылкой на очевидцев.

Ракета попала в район Кабула, расположенный возле аэропорта.

Соединенные Штаты ранее заявляли, что ожидают новых нападений, поскольку усилили эвакуацию из Афганистана, чтобы успеть вывезти людей 31 августа.

26 августа возле аэропорта Кабула произошли несколько взрывов, в результате которых погибли по разным данным от 180 до 200 человек, в том числе 13 американских военных. Террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт. За несколько часов до этого власти США, Великобритании и Германии предупреждали о возможном теракте.

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